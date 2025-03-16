Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Özge Şentürk Bayraktar
Bahçeşehir Koleji: Şehmus Hazer 12, Odiase 12, Cavanaugh 4, Kenan Sipahi 14, Bouteille 7, Smith 3, Furkan Korkmaz 18, Ponitka 2, Massinburg 8, Simonovic 12, Furkan Haltalı, Göktuğ Baş
Bursaspor Yörsan: Michineau 9, de Julius 17, Grantham 6, Sarper David Mutaf 15, Gavrilovic 3, Brown 14, Berkay Candan, Ömer Al 3, Mete Paçacı, Mehmet Atalan, Osman Nurveren
1. periyot: 19-12
Devre: 45-32
3. periyot: 67-47
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Bursaspor Yörsan'ı 92-67 yendi.
Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Koleji Bursaspor'u Yendi - Son Dakika
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