Salon: Ergo Arena
Hakemler: Kristaps Kostantinovs (Letonya), Maxime Boubert (Fransa), Noam Gordon (İsrail)
Trefl Sopot: Best 13, Alleyne 6, Witlinski 11, Johnson 18, Moten 2, Zyskowski 6, Groselle 12, Schenk 8, Jankowski
Bahçeşehir Koleji: Smith 25, Odiase 20, Cavanaugh 12, Kenan Sipahi 4, Bouteille 5, Şehmus Hazer 9, Simonovic 2, Furkan Korkmaz 4, Furkan Haltalı
1. Periyot: 24-13
Devre: 45-37
3. Periyot: 57-58
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 15. hafta maçında konuk olduğu Polonya ekibi Trefl Sopot'u 81-76 yendi.
Lider Bahçeşehir Koleji bu sonuçla 13. galibiyetini alırken, 1 galibiyeti bulunan son sıradaki Trefl Sopot 14. kez mağlup oldu.
Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Koleji'den Zorlu Galibiyet - Son Dakika
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