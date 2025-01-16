Bahçeşehir Koleji'den Zorlu Galibiyet - Son Dakika
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Spor

Bahçeşehir Koleji'den Zorlu Galibiyet

Bahçeşehir Koleji, Trefl Sopot'u 81-76 yenerek 13. galibiyetini elde etti.

16.01.2025 05:16
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Salon: Ergo Arena

Hakemler: Kristaps Kostantinovs (Letonya), Maxime Boubert (Fransa), Noam Gordon (İsrail)

Trefl Sopot: Best 13, Alleyne 6, Witlinski 11, Johnson 18, Moten 2, Zyskowski 6, Groselle 12, Schenk 8, Jankowski

Bahçeşehir Koleji: Smith 25, Odiase 20, Cavanaugh 12, Kenan Sipahi 4, Bouteille 5, Şehmus Hazer 9, Simonovic 2, Furkan Korkmaz 4, Furkan Haltalı

1. Periyot: 24-13

Devre: 45-37

3. Periyot: 57-58

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 15. hafta maçında konuk olduğu Polonya ekibi Trefl Sopot'u 81-76 yendi.

Lider Bahçeşehir Koleji bu sonuçla 13. galibiyetini alırken, 1 galibiyeti bulunan son sıradaki Trefl Sopot 14. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Basketbol, Polonya, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji'den Zorlu Galibiyet - Son Dakika

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