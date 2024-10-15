Bahçeşehir Koleji Dolomiti Energia'yı Ağırlıyor

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 4. hafta mücadelesinde yarın İtalya'nın Dolomiti Energia ekibini konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Sezona Wolves galibiyetiyle başlayan Bahçeşehir Koleji, ikici hafta müsabakasında Beşiktaş Fibabanka'yı mağlup ederek 2'de 2 yaptı.
Bahçeşehir Koleji, son maçında ise deplasmanda Gran Canaria'ya kaybetti.
Sezona Gran Canaria yenilgisiyle başlayan Dolomiti Energia, sahasında Trefl Sopot'u mağlup etmeyi başardı.
İtalyan ekibi, son maçında ise evinde Buducnost'a mağlup oldu.
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