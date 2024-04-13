Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Ekmas'ı 90-89 mağlup etti

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Çağlar Özkan
Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül 10, Boutsiele 16, Taylor 7, Cavanaugh 26, Bouteille 11, Arca Tülüoğlu 2, Kell 6, Egehan Arna 6, Ahmet Safa Yılmaz 6, Hadi Özdemir
Galatasaray Ekmas: İsmet Akpınar 15, Sadık Emir Kabaca 8, Bost 7, McCormack 16, Göksenin Köksal 7, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Halilovic 5, Samet Geyik 6, Prepelic 21, Yeboah 2
1. Periyot: 27-25
Devre: 40-45
3. Periyot: 66-78
5 Faulle çıkan: Dk. 38.12 McCormack (Galatasaray Ekmas)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Galatasaray Ekmas'ı 90-89 mağlup etti.
Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji ligdeki 11. galibiyetini alırken, sarı-kırmızılı ekip ise 14. kez mağlup oldu.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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