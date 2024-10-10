Salon: Gran Canaria
Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Marcin Kowalski (Polonya), Dragan Porobic (Bosna Hersek)
Dreamland Gran Canaria: Homesley 13, Albicy 8, Brussino 17, Shurna 7, Tobey 6, Kljajic, Conditt, Salvo, Alocen, Pelos 11, Thomasson 4
Bahçeşehir Koleji: Smith 13, Massinburg 2, Simonovic 14, Odiase 7, Bouteille 9, Şehmus Hazer 9, Furkan Haltalı 2, Ponitka 5, Cavanaugh 2
1. Periyot: 16-10
Devre: 32-27
3. Periyot: 48-49
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nın A Grubu 3. hafta karşılaşmasında İspanya'nın Dreamland Gran Canaria ekibine deplasmanda 66-63 mağlup oldu.
Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Koleji Gran Canaria'ya Yenildi - Son Dakika
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