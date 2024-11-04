Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 7. hafta maçında yarın İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Gruptaki ilk 6 maçında 5 galibiyet, bir mağlubiyet yaşayan Bahçeşehir Koleji, zirvede yer alıyor.
Hapoel Shlomo Tel Aviv ise 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Koleji Hapoel Shlomo'yu Ağırlıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?