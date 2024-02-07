Bahçeşehir Koleji, Jonava'yı farklı mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Bahçeşehir Koleji, Jonava'yı farklı mağlup etti

Bahçeşehir Koleji, Jonava\'yı farklı mağlup etti

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur altıncı ve son maçında Litvanya'nın Jonava ekibini 119-79 mağlup etti. Grup lideri olarak çeyrek finale çıkmayı garantileyen Bahçeşehir Koleji, grup aşamasını 6'da 6 yaparak tamamladı.

07.02.2024 20:49
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Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sinisa Prpa (Sırbistan), Petr Hrusa (Çekya), Stylianos Simeonidis (Yunanistan)

Bahçeşehir Koleji: Berkay Candan 14, Can Mutaf 6, Bouteille 15, Boutsiele 12, Scrubb 21, Egemen Güven 6, Kartal Özmızrak 11, Egehan Arna 11, Muhammed Baygül, Cavanaugh 12, Arca Tülüoğlu 7, Ahmet Yılmaz 4

Jonava: Furmanavicius 7, Micovic 8, Jogela 21, Lewis 18, Seskus 3, Gandia 17, Kreismontas 5, Raulusevicius, Cernius, Morkunas

1. Periyot: 31-18

Devre: 56-41

3. Periyot: 93-58

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur altıncı ve son maçında Litvanya'nın Jonava ekibini 119-79 mağlup etti.

Grup lideri olarak çeyrek finale çıkmayı daha önce garantileyen Bahçeşehir Koleji, grup aşamasını 6'da 6 yaparak tamamladı.

Çeyrek finalde ilk maçlar 6 Mart'ta rövanşları ise 13 Mart'ta oynanacak.

Kaynak: AA

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