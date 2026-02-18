Bahçeşehir Koleji Kupadan Elendi - Son Dakika
Bahçeşehir Koleji Kupadan Elendi

Bahçeşehir Koleji Kupadan Elendi
18.02.2026 23:09
Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bahçeşehir Koleji, A. Efes'e 88-67 yenildi.

Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında A. Efes'e 88-67 mağlup olarak elendi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Bahçeşehir Koleji: Malachi Flynn 14, Mateusz Ponitka 4, Calep Homesley 14, Tyler Cavanaugh 3, Furkan Haltalı, Trevion Williams 16, İsmet Akpınar 6, Matt Mitchell 1, Göktüğ Baş, Jordan Matthew Ford 9

Başantrenör: Marko Barac

A. Efes: PJ Dozier 10, Jordan Loyd 13, Ercan Osmani 10, Vincent Poirier 6, Nick Weiler-Babb 4, Saben Lee 17, Kai Jones 2, Şehmus Hazer 18, Cole Swider 6, Erkan Yılmaz 2, Sarper Mutaf

Başantrenör: Pablo Laso

1. Periyot: 4-24

Devre: 24-41

3. Periyot: 41-58 - İSTANBUL

