Bahçeşehir Koleji'nde Bouteille ile Veda

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Fransız oyuncu Axel Bouteille ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımıza 2023-2024 sezonunda katılan oyuncumuz Axel Bouteille ile yollarımız ayrılmıştır. Axel'e iki sezon boyunca kulübümüze verdiği katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin ilerleyen bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.