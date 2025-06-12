Bahçeşehir Koleji'nde Yeni Antrenör Marko Barac - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji'nde Yeni Antrenör Marko Barac

Bahçeşehir Koleji\'nde Yeni Antrenör Marko Barac
12.06.2025 14:21
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Bahçeşehir Koleji, 2025-26 sezonu için Marko Barac ile anlaştı. Barac, Adriyatik Ligi'nde başarı elde etti.

BASKETBOL Süper Ligi'nde Play-Off'ta yarı final oynama başarısı gösteren Bahçeşehir Koleji, başantrenörlük görevi için son olarak Adriyatik Ligi ekiplerinden Mega Superbet takımını çalıştıran Marko Barac ile anlaşmaya vardı. 2025-26 sezonu ile birlikte Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın başantrenörü olarak görev yapacak olan 36 yaşındaki Marko Barac,1989 yılında Belgrad'da doğdu. Barac, antrenörlük kariyerine 2009 yılında Superfund ve Kızılyıldız takımlarının altyapı seviyesinde başladı.

Sırp antrenör, 2013 yılında İtalya temsilcisi Ortona'nın başantrenörlüğünü yaparken, 2014-2015 sezonunu Czarni Slupsk takımında yardımcı antrenör olarak tamamladı. 2016-2018 yılları arasında KK Torlak takımını çalıştıran Barac, 2018-2019 sezonunda Mladost Zemun takımında başantrenörlük görevini üstlendi. 2019-2022 yılları arasında Adriyatik Ligi ekiplerinden Igokea'nın teknik ekibinde yer alan Sırp çalıştırıcı, 2022 yılında takımın geçici olarak başantrenörlüğünü yaptı. Marko Barac, 2022 yazında Adriyatik Ligi takımı Mega Basket'te başantrenörlük yapmaya başladı. Geride bıraktığımız 3 sezon Mega'da çalışan Barac, geçmişte Sırbistan alt yaş milli takımlarında da antrenörlük deneyimi yaşadı.

Kaynak: DHA

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