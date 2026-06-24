Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Marcquise Reed'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Trabzonspor'da forma giyen 31 yaşındaki oyun kurucu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Türkiye'de TOFAŞ ve Büyükçekmece Basketbol'da da oynayan Reed, son 2 sezonda Basketbol Süper Ligi'nin En Değerli Oyuncusu ünvanına layık görüldü.
Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Koleji'nden Marcquise Reed Transferi - Son Dakika
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