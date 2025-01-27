Bahçeşehir Koleji Ratiopharm Ulm'i Ağırlıyor

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda yarın Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibini ağırlayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
16 maçta aldığı 13 galibiyetle zirvede yer alan Bahçeşehir Koleji, grup liderliğini garantiledi.
Grupta 9 galibiyeti ve 7 yenilgisi bulunan Ratiopharm Ulm ise Beşiktaş Fibabanka'nın ardından ligde beşinci sırada bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmayı Bahçeşehir Koleji 80-72 kazanmıştı.
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