Bahçeşehir Koleji, ZZ Leiden maçına hazır - Son Dakika

FIBA Avrupa Kupası yarı final ilk maçında yarın Hollanda'nın ZZ Leiden takımına konuk olacak Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Hollandan'nın Leiden şehrine öğlen saatlerinde gelen kırmızı-lacivertliler, maç öncesi son antrenmanını müsabakanın yapılacağı Vijf Meihal Salonu'nda gerçekleştirdi.

Başantrenör Erhan Ernak yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, şut idmanın ardından yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenman öncesinde takımını etrafında toplayan Ernak, oyuncularıyla parke ortasında kısa süreli bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından tüm takım birbirini alkışlayarak antrenmana başladı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan İstanbul temsilcisi, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

ZZ Leiden-Bahçeşehir Koleji karşılaşması yarın TSİ 20.30'da oynanacak.