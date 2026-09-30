Bahis gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Sivassporlu Otyakmaz açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahis gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Sivassporlu Otyakmaz açıklama yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Hukuk Müşavirliğince bahis gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Sivasspor Başkan Yardımcısı Doğukan Hüseyin Otyakmaz açıklama yaptı. Otyakmaz, o dönem kulüpte icrai görevi olmadığını, sadece dernekte yedek üye olduğunu ve bahislerinde Sivasspor maçı yer almadığını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilenler arasında ismi bulunan Sivasspor Kulübü Başkan Yardımcısı Doğukan Hüseyin Otyakmaz, "Yasal bir platform üzerinden gerçekleştirilen bu işlemlerin ilerleyen yıllarda bir disiplin incelemesine konu olabileceğini öngörmem mümkün değildi." dedi.

Doğukan Hüseyin Otyakmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Özellikle altını çizmek isterim ki, söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiği dönemde Sivasspor Kulübünde herhangi bir icrai görevim veya yetkim bulunmamaktaydı. Yalnızca kulüp derneğinde yedek üye olarak ismim yer almaktaydı. O tarihte herhangi bir futbol yöneticiliği görevi veya yetkisi taşımadığım dikkate alındığında, yasal bir platform üzerinden gerçekleştirilen bu işlemlerin ilerleyen yıllarda bir disiplin incelemesine konu olabileceğini öngörmem mümkün değildi. Ayrıca önemle belirtmek isterim ki, gerçekleştirdiğim bahislerin hiçbirinde Sivasspor'un herhangi bir müsabakası yer almamaktadır. Konunun kamuoyunda yanlış anlaşılmalara veya gereksiz bir gündeme sebebiyet vermemesi adına bu açıklamayı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."

Kaynak: AA
Profesyonel Futbol Disiplin KuruluTürkiye Futbol FederasyonuSivassporDoğukanFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL’yi iade etti mi Ünlü gazeteci açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
Kızı Narin için Ankara’ya yürüyen baba Arif Güran Urfa’da hastanelik oldu Kızı Narin için Ankara'ya yürüyen baba Arif Güran Urfa'da hastanelik oldu
22:55
TFF’de istifa dalgası Sayı 3’e yükseldi
TFF'de istifa dalgası! Sayı 3'e yükseldi
22:46
Külliye’deki kabul sonrası Cemil Tugay’dan ilk açıklama: Projelerimiz hakkında bilgi arz ettik
Külliye'deki kabul sonrası Cemil Tugay'dan ilk açıklama: Projelerimiz hakkında bilgi arz ettik
22:37
Trump’tan Irak’tan çekilme sonrası olay sözler: Cehennemden defolup gidiyoruz
Trump'tan Irak'tan çekilme sonrası olay sözler: Cehennemden defolup gidiyoruz
22:28
Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı
Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı
21:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti
21:12
İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi
İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 23:22:51. #.0.3#
SON DAKİKA: Bahis gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Sivassporlu Otyakmaz açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei