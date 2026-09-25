Baja Arca Bursa\'da seremonik startla başladı; 18 araç 36 sporcu prologda yarışıyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2026 Türkiye Baja Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Baja Arca, Bursa'da başladı.

Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi önünden verilen "seremonik start" ile hareket eden araçlar, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Hastane Alanı'na gitti.

Burada prolog özel seyirci etabında mücadele eden 18 araç ve 36 sporcu, 3 kilometrelik parkurda 3 tur atarak yarışı tamamlıyor.

Törene, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ile sporseverler katıldı.

Yarın da devam edecek şampiyona, 27 Eylül Pazar günü yapılacak ödül töreniyle sona erecek.