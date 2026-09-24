Baja Arca yarın Bursa'da başlıyor, ilk start 14.15'te Sur Yapı AVM önünden verilecek. - Son Dakika
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Baja Arca yarın Bursa'da başlıyor, ilk start 14.15'te Sur Yapı AVM önünden verilecek.

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Baja Arca yarın Bursa\'da başlıyor, ilk start 14.15\'te Sur Yapı AVM önünden verilecek.
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TOSFED'in 2026 Türkiye Baja Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Baja Arca, yarın Bursa'da başlayacak. Yarış saat 14.15'te Sur Yapı Marka AVM önünden start alacak; Gürsu için Kent Meydanı'ndan ücretsiz servis verilecek ve ödül töreni Otomobil Sporları Merkezi'nde yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2026 Türkiye Baja Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Baja Arca, yarın Bursa'da başlayacak.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Uçar, organizasyonun yarın saat 14.15'te Sur Yapı Marka AVM önünden başlayacağını söyledi.

Federasyonun 8 yıldır düzenlediği bu yarışmada kulüp olarak her zaman yer aldıklarını belirten Uçar, katma değer sağlayan tüm sponsorlara, yerel yönetimlere, TOSFED İl Temsilciliğine ve basın mensuplarına teşekkür etti.

Uçar, organizasyonun detaylarını paylaşarak, serüvenin ilk gününde araçların alışveriş merkezi önünden hareket ederek Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Hastane Alanı'nda özel seyirci etabında mücadele edeceğini aktardı.

Yarış programı hakkında bilgi veren Uçar, şunları kaydetti:

"Cumartesi günü sabah saat 11.05'te ilk otomobilin start alacağı yarış, öğleden sonraki etaplarla devam edecek. Pazar günü ise heyecan saat 10.05'te Seçköy'den başlayacak. Araçlar öğleden sonra Dışkaya ile Gürsu Ericek Göleti civarındaki özel seyirci etabını geçecek. Üç günlük bu zorlu mücadeleyi, Bursa Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı ve bu yıl kullanıma hazır hale gelen Otomobil Sporları Merkezi'ndeki ödül töreniyle tamamlayacağız."

Uçar, Gürsu'da gerçekleşecek yarışmalar için Kent Meydanı'ndan ücretsiz servis hizmeti verileceğini de sözlerine ekledi.

TOSFED Bursa İl Temsilcisi Mithat Ülküden de etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Baja Arca yarın Bursa'da başlıyor, ilk start 14.15'te Sur Yapı AVM önünden verilecek. - Son Dakika
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