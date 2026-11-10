Bakan Bak, 2026-2027'de KYK yurtlarında yerleştirme oranının yüzde 96 olduğunu söyledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde KYK yurtlarındaki yerleştirme oranının yüzde 96'ya eriştiğini ve kapasiteyi artırmak için çalışmayı sürdürdüklerini söyledi.

Bak, bakanlığının 2027 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

İspanyol kulübü Barcelona'nın yapmayı planladığı futbol eğitim kampının Rumların baskıları sonucu iptal edildiği örneği verilerek, KKTC vatandaşlarının spor yapmasına engel olan Rum ambargosuyla nasıl başa çıkılacağı sorulan Bak, "Rum lobisi ortalığı ayağa kaldırıp Barcelona'nın gelmesini engellediler. Biz de oradaydık, dedik ki: 'Biz 4 büyük takımımızı getiririz, 15 yaş altı takımlarıyla burada turnuva oynarsınız.' Bu ambargoyu kabul etmek mümkün değil. Ayrıca KKTC Masa Tenisi Federasyonunun Balkan Masa Tenisi Birliğine üye olmasını sağladık. İlk defa olimpik bir birliğe katıldı. Çünkü bu ambargo yer yer deliniyor. Bunun için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, KYK yurtlarındaki öğrenci kapasitesi, yemekler, eğitimler ve afet önlemlerine ilişkin soruları da yanıtladı. KYK yurtlarındaki kapasiteyi 1 milyona çıkardıklarını aktaran Bak, "KYK yurtlarındaki kapasiteyi 1 milyona çıkardığımızı ifade ettik. Dünyada böyle bir sistem yok. İsterseniz çocuğunuzu yollayın İngiltere'ye, bu şekilde okutabilecek misiniz? Hiçbir devletin böyle bir yaklaşımı yok. Orada paranız yoksa okuyamazsınız. Burada sağladığımız imkanlar dünyanın hiçbir sisteminde yok. Yeterli mi? Eksiklerimiz varsa gidermeye çalışıyoruz." dedi.

Eski KYK yurtlarını yenilemeye çalıştıklarını anlatan Bak, yenileme yatırımlarının "adım adım" devam ettiğini söyledi.

Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

"Şu anda inşaatı devam eden, bu yıl içinde tamamlanacak yurtlarımız da var. Bu sayı 2026'nın sonuna kadar 29 yurt yapımı ve kiralamayla tamamlanmış olacak. Bunların 5 tanesini şu anda teslim almadık. İnşaatları devam ediyor, bitmek üzere ve öğrenciyi ocak ayında alacağız. Bu sayı 31 bine çıkıyor. Bakın, yapımı devam eden 21 tane yurtumuz var, bunlarda 25 bin kapasite olacak. Önümüzdeki yıl bunu hazırlayacağız. İhale aşamasında da yaklaşık 32 yurt var planlanan. Bunları da 34 bin kapasiteye ilave edeceğiz."

Bak, KYK yatırımlarının devam ettiğini çünkü öğrencilerin hiçbirinin dışarıda kalmasını istemediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Başvuruların yüzde 96'sını yerleştirdik. Gerçekten büyük bir sistemi yönetiyoruz, kolay değil. Eksiklerimiz var mı? Olabilir. Denetim noktasında biz bunları mutfaklarına kamera koyduk, güvenlik olarak takip ediyoruz, öğrencilerimizi bu işin içerisine alıyoruz. Yurtlarımızda spor salonları var. Tiyatro atölyeleri var. Farkındalık eğitimi, bağımlılıkla ilgili eğitimler, sosyal faaliyetler, geziler, piknikler yapıyoruz."

"Görevimiz gençlerimizi bağımlılıktan, kötü alışkanlıktan uzak tutmak"

Bağımlılıkla mücadeleye yeteri kadar bütçe ayrılmadığına yönelik eleştirileri de yanıtlayan Bak, şöyle devam etti:

"Geçen bütçede de söyledim; teknik bir konu. Biz bunu strateji, bütçede de görüştük. Biz 73 milyon lirayı söylüyoruz, bunu değiştiremeyiz. Sadece 'Adım Adım El Ele: Bağımlılıkla Mücadele Hareketi' programında 200 milyon liralık STK'ler ve kulüpler için çağrıya çıktık. 200 milyon liraya diyoruz ki onlara 'Siz mücadele edin, biz size destek olalım. Sizlerle beraber yapalım.' Bizim görevlerimizden bir tanesi gençlerimizi bağımlılıktan, kötü alışkanlıktan uzak tutmak. Bunun bir yolu spor, bir yolu sanat. Bizim yaptığımız tiyatro yarışmasına geldiniz mi? Gençlerin çaldığı müzik dinletisine geldiniz mi? Aspendos'ta 11 bin çocukla beraber final yaptık. Bir gelin görün, bir dinleyin çocukları."

Bak, KYK yurtlarındaki gençlere verilen psikolojik danışmanlık desteğini yeterli bulup bulmadığına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Psikolojik ve sosyal destek konusunda emeklerimiz var. 150 psikolog ve 300 tane sosyal çalışmacı alıyoruz. Şu anda mülakatları yapılıyor, onlar da katılacak. Biz talep ediyoruz. Spor psikoloğu aynı şekilde. Bu platforma çocuklar birebir yapmasa da dijital ortamda katılıyorlar, yüz yüze katılıyorlar. Rakamı artırmaya çalışıyoruz. Bundan 4-5 yıl önce yoktu. Taleplerinizi, eleştirilerinizi ortaya koyup artırıyoruz. Bunların içerisinde bunlar da var. Bütçemizin kısıtları ortada, bunları da söylüyorum ama biz elde ettiğimiz gelirlerin büyük bir kısmını gençlere ve spora yatırıyoruz."

(Sürecek)