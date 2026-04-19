Bakan Bak, Edirne'de Kürek Sporcularını Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de kürek sporcularını ziyaret etti.

Bak, kentteki programı kapsamında Meriç Nehri kenarındaki TED Edirne Koleji Kürek Kulübüne ziyarette bulundu.

Bakan Bak'ı, kulüp başkanı Nesim İba ve sporcular karşıladı.

Tesisi gezen Bak, kürek sporu simülasyonlarında harcanan enerjiyi ölçen ergometre kullandı. Antrenör Mehmet Mumcuoğlu, Bak'ı performansından dolayı tebrik etti.

Bak, İba'ya Meriç Nehri'nin güzel bir kürek parkuru olduğunu ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü tesislerinin de güzel hazırlanmış olduğunu ifade etti.

İba, kulüplerinin kısa sürede köklü kürek kulüplerinin rakibi haline geldiğini belirtti.

Bak, daha sonra kürek sporcularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Bak'a Edirne Valisi Yunus Sezer ve il protokolü eşlik etti.