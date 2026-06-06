Bakan Bak: Gençlerle çevre projelerine devam - Son Dakika
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Bakan Bak: Gençlerle çevre projelerine devam

06.06.2026 14:57
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Gençlerle çok ciddi projeler gerçekleştiriyoruz. Bu projelerin içerisinde en önemlileri; çevreye, iklime ve suya yönelik projeler. Bunların artarak devam etmesi bizim için çok kıymetli" - "Çok bilinçli, ülkesini seven, dünyaya ve çevreye sahip çıkan gençlik görüyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sıfır Atık Forumu'na katıldı.

Bakan Bak, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen forumda gençlerle bir araya geldi.

Osman Aşkın Bak, yaptığı konuşmada, bakanlık olarak 600'e yakın gençlik merkezine sahip olduklarını belirterek "Gençlerin güvenli bir şekilde kendilerini ifade edebilecekleri, sosyal projeler ile çevre projeleri, spor ve sanat yapabilecekleri merkezlere sahibiz. Burada çok ciddi bir dinamizm var. Sıfır Atık Vakfı'nın kurulması, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde böyle bir sürecin başlatılması, çok kıymetli ve önemli. Emine Erdoğan Hanımefendi'ye bu liderliği için çok teşekkür ediyoruz. Burada en önemli parça gençler. Bakanlık olarak özellikle üniversite öğrencileriyle çok iç içe bir sürecimiz var. Bir milyona yakın öğrencinin barındığı KYK yurtlarımız var. Devletimiz burada öğrencilerimize çok büyük destek veriyor. Çok cüzi bir ücretle öğrencilere bu ortamı sağlıyor. Gençlerle çok ciddi projeler gerçekleştiriyoruz. En önemlilerinden biri, ÜNİDES adını verdiğimiz üniversitedeki öğrenci kulüplerinin bize getirdiği projeler. Bize 5 bine yakın proje geldi. Bu projelerin içerisinde en önemlileri; çevreye, iklime ve suya yönelik projeler. Bunların artarak devam etmesi bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

"Sıfır Atık Vakfı'nın çalışmaları bizim için kıymetli"

Gençlerin ortaya koyduğu projelerin kendilerini heyecanlandırdığını dile getiren Bakan Bak, şu görüşleri paylaştı:

"Bir genç, kendi etrafı ile ailesini etkileyebilir, tüm topluluğu yönlendirebilir ve toplumun sesi olabilir. Gençlerin bize getirdiği projeleri çok destekliyoruz ve önem veriyoruz. Çevremizde yaşanan birçok olumsuzluklara rağmen Türkiye, sığınılacak ve güvenli bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere siyasette alan açması çok önemli. Sıfır Atık Vakfı'nın çalışmaları da bizim için kıymetli. Gençlik kamplarında gençlerimizle çevreye yönelik birçok çalışmalar yapıyoruz. Yemeklerinin kalan kısmını ihtiyaç sahiplerine taşıyan gençlerimiz var. Bunların hepsi toplumsal olarak gençlerin taşıdığı özellikler. Çok bilinçli, ülkesini seven, dünyaya ve çevreye sahip çıkan gençlik görüyorum."

"Kaynakları doğru kullanmalıyız"

Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin su sıkıntısı yaşayan ülkelerden biri olduğunun altını çizerek, suyu ve diğer kaynakları doğru kullanmanın önemini vurguladı.

Türkiye'de gençlerin çevreye karşı çok bilinçli olduğunu aktaran Bakan Bak, "Su sıkıntısı yaşayan ülkelerden biriyiz. Suyu da çok doğru kullanmak önemli. Kaynakları doğru kullanmalıyız. İsraf etmemeliyiz. Geri dönüşümü sağlayacak metotları yapmalıyız. Gençlerimizin projelerine inanıyoruz. Atıkların oluşmasını engelleyecek birçok şeyi gençler başaracak. Gençler bu işin her şeyi. Gençlerimize güveniyoruz. Beraber projeler yapmaya devam edeceğiz. Bu organizasyon için bize katkı verenlere, bu işin liderliğini yapan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Emine Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Heyecanımız ve coşkumuz var. Hep beraber çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Osman Aşkın Bak, Gençlik, Çevre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Bak: Gençlerle çevre projelerine devam - Son Dakika

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