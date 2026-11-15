Bakan Bak, Gümüşhane'de Süleymaniye Kayak Merkezi Projesi'yle ilgili konuştu:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Süleymaniye Mahallesi Kayak Merkezi Projesi ön çalışmalarının bitmek üzere olduğunu ve yakında yapılacak ihalesi için hazırlıkları hızlandırdıklarını belirterek, "Muhtemelen hedefimiz iki, üç ay içerisinde bu işlerle ilgili yol haritasını tamamlamış olmak." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Gümüşhane'ye gelen Bak, ???????tarihi Süleymaniye Mahallesi'ndeki tarihi yapılar ile kayak merkezi projesinin uygulanacağı alanı inceledi.

Bak, daha sonra Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti, şehirde devam eden yatırımlara ilişkin bilgi aldı.

Gümüşhane'de uzun yıllardır kayak merkezi projesi beklentisi olduğunu ifade eden Bak, şehrin gelişmesine katkı sağlayacak ve bölgeye hizmet edecek Süleymaniye Mahallesi Kayak Merkezi ile ilgili tarihi mahallede incelemelerde bulunduklarını anlattı.

İmar planlarının tamamlandığına işaret eden Bak, "Proje ön çalışmaları bitmek üzere ve yakında yapılacak ihale için hazırlıkları hızlandırıyoruz. Muhtemelen hedefimiz iki, üç ay içerisinde bu işlerle ilgili yol haritasını tamamlamış olmak. Bu sebeple de daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız burayı ziyaretinde talimatını vermişti. Bir ön protokol yapmıştık, o zamanki rakamı artırıyoruz. Onunla ilgili yaklaşık 300 milyon liraya çıkartıyoruz yatırım bedelini. Gerekirse daha ilave yatırımları da kaynağı da tahsis edeceğiz." diye konuştu.

Süleymaniye Mahallesi'nin tarihi önemine ve doğal güzelliğine dikkati çeken Bak, proje sayesinde Gümüşhane'nin, bölge ve spor turizminin gelişmesi açısından da önemli bir kazanım elde edileceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Gümüşhaneliler bize hep destek veriyor. Bizim de onların taleplerini yerine getirmemiz lazım." talimatı verdiğini belirten Bak, süreci hızlandıracaklarını, ilave protokolü ise Vali Atay ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin'in imzalayacağını kaydetti.

"Burada yaklaşık 1700 metrelik bir telesiyej projesi var"

Bak, hızlıca kolları sıvayacaklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ön çalışmalar yapıldı. Burada yaklaşık 1700 metrelik bir telesiyej projesi var. Ardından bir imar projesi var. Üstte bir konak, kayakçıların günübirlik tesisi olacak, güzel bir proje. Burası karın bir çanak içerisinde kaldığı, nisana, mayısa kadar karın korunduğu, yaklaşık iki, üç metrelik karın oluştuğu bir yer. Yüzyıllardır zaten burada böyle bir süreç var."

Çalışmaların ilgili komisyonlarca takip edileceğini anlatan Bak, projenin Gümüşhane'ye hayırlı olmasını diledi.

Bak, amatör spor kulüplerinin taleplerinin kendilerine iletildiğine işaret ederek, "Amatör spor kulüplerinin içinden geldiğim için de kulüplerimizin durumunu iyi biliyorum. Onlara gerekli yardımı ulaştıracağız, gerekli desteği vereceğiz." dedi.

Üniversitenin 2 bin kişilik spor salonu inşaatında çalışmaların hızlandığını ve yakın zamanda tamamlanmasının planlandığını belirten Bak, Tekke için talep edilen halı sahayı da yapacaklarını ifade etti.

Belediyenin semt sahaları talebi olduğunu da anlatan Bak, "Biz de her zaman gençlerin spor yapmasını istiyoruz ve her türlü desteği vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen birisi ve bize talimatı, 'Gençlere, çocuklara, kulüplere spor noktasında her türlü desteği verelim.' Sağ olsun vekillerimiz, Valimiz, Belediye Başkanımız, herkes bu konuda hemfikir." diye konuştu.

Süleymaniye Mahallesi'nin tarihi hakkında bilgi veren Bak, "Orası hem kayak merkezi hem de onarımların tamamlanmasıyla çok daha güzel bir şekle dönüşmüş olacak. Hem turizm hem de spor cazibesiyle bölgenin insanlarına, dışarıdan gelen turistlere hizmet edecek." dedi.

Bak, Gümüşhane'nin gençlerine, çocuklarına sunacakları güzel hizmetlerin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, Vali Atay ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin, Süleymaniye Mahallesi Kayak Merkezi Protokolü'nü imzaladı.

"Spor tesisleri yatırımları açısından size hizmet etmeye devam edeceğiz"

Bakan Osman Aşkın Bak, AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığında düzenlenen programda, partililer ve amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Süleymaniye Kayak Merkezi ile ilgili önemli adımlar attıklarını ve sözleşme imzaladıklarını anlatan Bak, "Burada gelecekte ülkemizi temsil edecek başarılı sporcular, kayakçılar, diğer branşlardaki sporcular da ortaya çıkacak." diye konuştu.

Şehirde devam eden spor yatırımlarına ilişkin bilgi aktaran Bak, çocukların spora yönelmesinin önemine dikkati çekti.

Bak, bağımlılıklarla mücadeleye aralıksız devam ettiklerini vurgulayarak, çocukları uyuşturucu ve dijital ortamdaki tehlikelerden korumak için de sporu etkin şekilde kullanacaklarını kaydetti.

Gümüşhanespor'un eski tesisini sporcu eğitim merkezine dönüştürerek gençlerin daha fazla spor yapmasını sağlayacaklarını anlatan Bak, yanındaki havuzu da faaliyete geçireceklerini ifade etti.

Gençlerin ve çocukların spor yapması gerektiğinin altını çizen Bak, sporun kişiye özgüven kazandırdığını, saygıyı, paylaşmayı ve kardeşliği öğrettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını katılımcılara ileten Bak, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bölgemize, ülkemize, coğrafyamıza, bölgemizdeki bütün süreçlere liderlik yapıyor. Gerçekten bu çok önemli. Bizler de spor tesisleri yatırımları açısından size hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başar'ı da makamında ziyaret eden Bak, yapımı devam eden bazı yatırımları da yerinde inceledi.