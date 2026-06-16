İstanbul 2027 Avrupa Oyunları'na hazır - Son Dakika
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İstanbul 2027 Avrupa Oyunları'na hazır

İstanbul 2027 Avrupa Oyunları\'na hazır
16.06.2026 20:04
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2027 Avrupa Oyunları'na İstanbul'un ev sahipliği yapacağını belirterek, Türkiye'nin güçlü spor altyapısı, lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle oyunları başarıyla düzenleyeceğini söyledi. İstanbul'un uluslararası spor organizasyonlarındaki köklü geleneğine vurgu yapan Bak, 'İstanbul hazır, Türkiye hazır' ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Ülkemiz, güçlü spor altyapısı, gelişmiş lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle İstanbul 2027 Avrupa Oyunları'nı başarıyla gerçekleştirecektir" dedi.

Avrupa'nın en başarılı sporcuları, 16-27 Haziran 2027 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları'nda bir araya gelecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 22'si olimpik olmak üzere toplam 26 spor dalının yer alacağı İstanbul 2027'nin başlamasına bir yıl kala değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bak, 2027 Avrupa Oyunları'na İstanbul'da ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı gururlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonları düzenleme konusundaki deneyimine dikkat çeken Bakan Bak, "Türkiye, son yıllarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen tesisleşme hamlesiyle, her türlü uluslararası spor organizasyonunda öne çıkan ve takdirle anılan bir ülke haline gelmiştir. Dünyanın en yeni ve modern spor tesislerine sahibiz. İstanbul, büyük uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma konusunda köklü ve gururlu bir geleneğe sahiptir. Avrupa'nın en iyi sporcularının 2027'de İstanbul'da buluşacak olması bizi çok heyecanlandırıyor. Kıtanın en iyi sporcularını, ülkemizde ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Ülkemiz, güçlü spor altyapısı, gelişmiş lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle İstanbul 2027 Avrupa Oyunları'nı başarıyla gerçekleştirecektir" ifadelerini kullandı.

"İstanbul hazır, Türkiye hazır!"

Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Ülkemiz, pek çok uluslararası organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi finali, UEFA Avrupa Ligi finali düzenledik. 2027 UEFA Konferans Ligi finali İstanbul'da oynanacak. Formula 1 gelecek yıldan itibaren ülkemizde düzenlenecek. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber organize edeceğiz. Okçuluktan güreşe, yüzmeden boksa kadar pek çok şampiyona Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Ülkemize gelen kafileler memnuniyetle ayrılıyor. Her anlamıyla spora adanmış yönetim tarzı ve sporla güçlenen bir Türkiye var. Bütün bunları ortaya koyduğumuzda hazırız. İstanbul hazır, Türkiye hazır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Osman Aşkın Bak, Etkinlikler, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul 2027 Avrupa Oyunları'na hazır - Son Dakika

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