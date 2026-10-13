Kırıkkale Yeni Spor Kompleksi açıldı; Galatasaray Madeş Mobilya kupa kaldırdı - Son Dakika
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Kırıkkale Yeni Spor Kompleksi açıldı; Galatasaray Madeş Mobilya kupa kaldırdı

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Kırıkkale Yeni Spor Kompleksi açıldı; Galatasaray Madeş Mobilya kupa kaldırdı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırıkkale Yeni Spor Kompleksi'nin açılışını yaparak tesisi hizmete sundu. Açılış günü oynanan Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde Galatasaray Madeş Mobilya, Ziraat Bankkart'ı 3-1 yendi; kupayı Bakan Bak verdi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırıkkale Yeni Spor Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Kırıkkale Yeni Spor Kompleksi'nde, Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası final karşılaşması oynandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Bankkart ile Galatasaray Madeş Mobilya arasında oynanan final müsabakasını tribünden takip etti. Galatasaray Madeş Mobilya'nın 3-1 kazandığı karşılaşmanın ardından Kırıkkale Yeni Spor Kompleksi'nin resmi açılışı yapıldı. Bakan Bak, açılışı gerçekleştirerek spor tesisini hizmete sundu. Açılışın ardından düzenlenen madalya ve kupa töreninde, şampiyon Galatasaray Madeş Mobilya'ya kupasını Bakan Bak takdim etti.

Kaynak: DHA
Mehmet KasapoğluOsman Aşkın BakGalatasarayKırıkkaleSigortaGüncelSporSon Dakika

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