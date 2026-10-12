Bakan Bak, Kırıkkale'de Ziraat Bankkart'ı yenen Galatasaray'ı tebrik etti - Son Dakika
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Bakan Bak, Kırıkkale'de Ziraat Bankkart'ı yenen Galatasaray'ı tebrik etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Bak, Kırıkkale'de Ziraat Bankkart'ı yenen Galatasaray'ı kutladı ve Ziraat Bankkart'ı da tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi olan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Geçen sezon Efeler Ligi Şampiyonu ve Kupa Voley sahibi Ziraat Bankkart ile Kupa Voley finalisti Galatasaray Madeş Mobilya arasında Kırıkkale'deki Merkez Yeni Spor Salonu'nda oynanan 2026 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında rakibini yenerek kupanın sahibi olan Galatasaray'ı kutluyorum. 17. kez düzenlenen Şampiyonlar Kupası'nda mücadele eden Ziraat Bankkart'ı da tebrik ediyorum. Her iki kulübümüze Türk voleyboluna kattıkları değer için teşekkür ediyor, yeni sezonda başarılar diliyorum."

Kaynak: İHA
Mehmet KasapoğluOsman Aşkın BakGalatasarayKırıkkalePolitikaSigortaSporSon Dakika

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