Bakan Bak: Öğrencilerin Proje Üretimleri Mutlu Edici - Son Dakika
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Spor

Bakan Bak: Öğrencilerin Proje Üretimleri Mutlu Edici

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversite öğrencilerinin proje üretmelerini destekliyor.

12.02.2025 21:53
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- Bakan Bak: "Üniversitede öğrencilerimizin kulüpler vasıtasıyla projeler üretmeleri bizleri çok mutlu ediyor"

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gerçekten üniversitedeki öğrencilerimizin toplumsal farkındalık başta olmak üzere bilimde, teknolojide, sporda, sosyal sorumluluk çerçevesinde kendilerinin bir araya gelerek kurdukları kulüpler vasıtasıyla sorumluluk almaları, projeler üretmeleri, hayallerinin peşinde koşmaları gerçekten bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

İkinci dönem ÜNİDES başvurularında destek almaya hak kazanan 701 proje ile ilgili hedef kitleyi bilgilendirmek amacıyla öğrenci topluluklarının başkanları ve üyelerinden oluşan 700 genç 'ÜNİDES 2. Dönem Öğrenci Topluluk Temsilcileri Buluşması'nda bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe, Bakan Osman Aşkın Bak da katıldı.

"Üniversitede öğrencilerimizin bir araya gelerek kurdukları kulüpler vasıtasıyla projeler üretmeleri bizleri çok mutlu ediyor"

ÜNİDES'in üniversite öğrencileri ve öğrenci kulüpleri arasında büyük bir ilgi gördüğünü aktaran Bakan Bak, "Gerçekten üniversitedeki öğrencilerimizin toplumsal farkındalık başta olmak üzere bilimde, teknolojide, sporda, sosyal sorumluluk çerçevesinde kendilerinin bir araya gelerek kurdukları kulüpler vasıtasıyla sorumluluk almaları, projeler üretmeleri, hayallerinin peşinde koşmaları gerçekten bizleri çok mutlu ediyor. Çok güzel bir tablo. İlk toplantıyı yaptığımızda Güzel Sanatlar Üniversitesi'ndeydik. Orada topluluklarla beraberdik. İkincisini de şimdi yine tabloya baktığımız zaman da gerçekten öğrencilerimizin kulüplerimizin ilgisi giderek artıyor. Bize göre güzel bir tablo. Yine burada bu dönemdeki yapılan başvurulara baktığımızda da 80 ilden 362 ulusal ve 636 yerel olmak üzere 998 proje başvuru yapmış. Yine bu projelerden yapılan değerlendirme sonucunda 182 ulusal, 519 yerel proje olmak üzere toplam 701 projeye toplamda da 41 milyon 441 bin 657 TL bütçe tahsil edilmiş. Şimdi burada heyecanı gördük" ifadelerini kullandı.

Üniversitede öğrenci kulüplerinde yer almalarının önemine dikkati çeken Bakan Bak, "Üniversite yıllarında dersler, vizeler, ödevler vesaire derken bir anda öyle bir yoğun bir koridora giriyorsunuz ama bu arada işte bu gruplar kurduğunuz sosyal sorumluluk yapısı içerisindeki gruplar arkadaş toplumları sizleri çok daha farklı bir ortama getiriyor. Şimdi teknoloji hızla geliştiği için de inanılmaz bir bilgiye ulaşma, çok kolay. Yapılan işlemlerin daha tanıtılmasını sosyal medya üzerinden paylaşılması veya ulaşılması çok güzel. İnanılmaz bir güç. Bu gücü birleştirmek çok çok önemli. Kendinizi sorumlu hissetmeniz çok önemli. Özellikle de gençlere benim tavsiyem sivil toplum kuruluşlarında yer almaları, sorumluluk almaları, toplumsal sorunlara yaklaşmaları, o toplumsal sorunları çözmek için oluşturan yapılar içerisinde bulunmalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bakan Bak: Öğrencilerin Proje Üretimleri Mutlu Edici - Son Dakika

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