Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Bak'tan Çocuklara Sevgi ve Spor Mesajı

19.04.2026 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Osman Aşkın Bak, çocuklara sevgi ile sporun önemini vurguladı, Edirne Genç Kart'ı tanıttı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sevgi bedava. Lütfen çocuklarınızla konuşun, çocuklarınıza sarılın, çocuklarınıza sevginizi aktarın. Çocuklarımızı dijital dünyadan, kötü alışkanlıklardan uzak tutmamız lazım. Bunun için de en önemli argümanlarımızdan bir tanesi de spor. Sporun birleştirici, iyileştirici gücünü kullanmamız lazım." dedi.

Bak, Meriç Nehri kenarındaki Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Edirne Gençlik ve Çocuk Kitap, Kültür, Sanat ve Bilim Şenliği açılışı ve Edirne Genç Kart tanıtımı için katıldığı programda Edirne Valiliğinin Mahalle Ligi Projesi'nin tanıtımında iki yıl önce kente geldiğini anımsatarak kentte çok önemsediği projelerin hayat bulduğunu söyledi.

Bak, sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü çok önemsediklerine işaret etti.

Çocukların yaklaşan 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını ifade eden Bak, "23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulması ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bayramı çocuklara armağan etmesi çok kıymetli." dedi.

Edirne Valiliğinin yeni projesi "Edirne Genç Kart" Projesi'nin de çok önemli olduğunun altını çizen Bak, çocukların, gençlerin yaptıkları aktiviteler karşılığında puan toplayacaklarını, bunun karşılığında da çeşitli hediyeler kazanacaklarını ifade etti.

Ailelere seslenen Bakan Bak, ebeveynlerin çocuklarıyla konuşmalarını istedi.

Aileler çocukları dinlemezse, çocuklarının başkalarını dinlediklerini belirten Bak, "Sevgi bedava. Lütfen çocuklarınızla konuşun, çocuklarınıza sarılın, çocuklarınıza sevginizi aktarın. Çocuklarımızı dijital dünyadan, kötü alışkanlıklardan uzak tutmamız lazım. Bunun için de en önemli argümanlarımızdan bir tanesi de spor. Sporun birleştirici, iyileştirici gücünü kullanmamız lazım. Bu yüzden bu projeleri çok önemsiyoruz, emeği geçenleri tebrik ediyoruz." dedi.

Türkiye'de spor tesisi devrimi yaşandığını ifade eden Bak, bu tesislerin ücretsiz olduğunu kaydederek ailelerin çocuklarını spor tesislerine getirmelerini istedi.

Meriç'te büyük bir organizasyon sinyali verdi

Bak, Edirne'de de çok önemli spor organizasyonları yapıldığına dikkati çekti.

Meriç Nehri'nde pek çok önemli kürek organizasyonları yapıldığını anımsatan Bakan Bak, "Biliyorsunuz Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası'nı yaptık. Yine çeşitli aktiviteler, şampiyonlar yapıldı. İnşallah 2027'de de yeni bir şampiyonayı Edirne'de yapmak, elde etmek için çalışıyoruz. İnşallah onu da sizlere açıklayacağız. Edirne Balkanlar için bir spor şehri." diye konuştu.

Bak, Edirne'ye 10 halı saha kazandıracaklarını açıkladı.

Bak, Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırıda yaşamını yitirenleri rahmetle andı.

En çok puan toplayanlar milli maça davet edilecek

A Milli Futbol Takımı'nın başarısından söz eden Bakan Bak, "İnşallah hep beraber milli takımımızı Dünya Kupası'nda destekleyecek miyiz? Arda Güler'i alkışlayacak mıyız? Kenan Yıldız'ı alkışlayacak mıyız? Uğurcan Çakır'ı alkışlayacak mıyız? Hakan Çalhanoğlu'nun penaltılarını, frikiklerini hep beraber izleyeceğiz." diye konuştu.

Bak, Edirne Genç Kart'ta en çok puan toplayan 100 öğrenciyi milli takımın Dünya Kupası karşılaşmalarını izlemeye davet edecekleri sözünü verdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer de 2023'te 7 bin 250 sporcuyla başlanan Mahalle Ligi'nden yararlanan sporcu sayısının 15 bine yaklaştığını ifade ederek destekleri için Bak'a teşekkür etti.

Çocuklara güvenli limanlar sağladıkları için mutlu olduklarını ifade eden Bak, "Bu çocuklarımızın hem akademik başarılarının desteklenmesi, okula devamlarının sağlanması hem de sporla haşır neşir olmalarını sağlıyoruz. Bir şekilde spor salonlarından ve spor sahalarından çıkmıyorlar. Çocuklarımıza aynı zamanda mahalle muhtarlarımızla beraber milli ve manevi değerlerimizi bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz." dedi.

Edirne Genç Kart Projesi'nde en çok puan toplayanlara Bak, bisiklet hediye etti.

Ardından kitap stantlarını dolaşan Bak, spor istasyonlarını ziyaret etti.

Bakan Bak, judo sporcuları ile mindere çıkarak karşılaştı, voleybol ve futbol oynadı.

Kaynak: AA

Edirne, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 17:52:41. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Bak'tan Çocuklara Sevgi ve Spor Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.