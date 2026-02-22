Bakan Bak'tan Fenerbahçe Beko'ya Tebrik - Son Dakika
Bakan Bak'tan Fenerbahçe Beko'ya Tebrik

22.02.2026 22:29
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Beko'yu Türkiye Kupası zaferi için tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında "İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden Beşiktaş GAİN'i de performansından dolayı kutluyor, her iki takımımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Osman Aşkın Bak, Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

