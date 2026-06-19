GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında rakibi Beşiktaş GAİN'i mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Final serisinde mücadele eden siyah beyazlı ekibi de performansından dolayı kutluyorum."
Son Dakika › Spor › Bakan Bak'tan Fenerbahçe Beko'ya Tebrik - Son Dakika
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