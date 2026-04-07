Bakan Bak'tan Lucescu İçin Başsağlığı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"A Milli Futbol Takımımızın eski teknik direktörlerinden Mircea Lucescu'nun tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Galatasaray ile Beşiktaş kulüplerimizin de teknik direktörlüğünü yapan Mircea Lucescu'nun ailesine, yakınlarına ve Romanya Futbol Federasyonuna başsağlığı diliyorum."