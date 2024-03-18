Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylara ilişkin açıklama yaptı

Türkiye Eskrim Federasyonu, 10, 12 ve 14 yaş altı flöre ve epe açık turnuvalarını tamamladı

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen 10, 12 ve 14 yaş altı flöre ve epe açık turnuvaları Ankara, Şanlıurfa, Kocaeli ve Sivas'ta gerçekleştirildi. Toplamda 902 sporcu, flörede 443 ve epede 459 olmak üzere bu turnuvalarda mücadele etti.