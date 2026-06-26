Bakan Bak, Turkish Vibe Zone'u Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Bak, Turkish Vibe Zone'u Ziyaret Etti

26.06.2026 05:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Los Angeles'taki Turkish Vibe Zone'da futbol takımı hakkında konuştu.

LOS Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İletişim Başkanlığı desteğiyle Los Angeles'ta kurulan özel etkinlik alanı "Turkish Vibe Zone"u ziyaret etti.

Gloria Molina Grand Park içerisinde 3 bin 50 metrekarelik alanda kurulan "Turkish Vibe Zone"a gelen Bakan Bak, buradaki stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

"Türkiye is Here" sloganıyla kurulan alanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bak, çok güzel bir etkinlik alanı olduğunun altını çizdi.

A Milli Futbol Takımı'nın grupta oynadığı maçlarda elinden geleni yaptığını dile getiren Osman Aşkın Bak, "Ama futbol netice oyunu. Bizi buraya kadar onlar getirdi, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmamızı sağlayan ekip bu. Eleştiriler tabii ki var. Sonuç olmayınca eleştiriler olur. Bizi buraya kadar getiren bu jenerasyona teşekkür ediyoruz. Tekrar ayağa kalkıp yeni turnuvalarda ülkemizi temsil edecekler. Yeni sporcular kadroya katılacak. Biz heyecanlı ve coşkuluyuz. Beklentilerimiz yüksekti ama sonuçlar istediğimiz gibi olmadı. Yine de taraftarlarımız burada olması, buraya gelmeleri önemli. Biz gittiği yere enerji veren bir milletiz. Bunu daha önceki turnuvalarda da gördük." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nın son maçta ABD'yi yenerek turnuvayı galibiyetle tamamlayacağına inandığının altını çizen Bakan Bak, şöyle konuştu:

"Dün takımın antrenmanındaydım. Futbolcuların hepsi çok üzgün ve açıklamalarında da herkesten özür diliyorlar. Sonuçlar gelmeyince hepimiz hayal kırıklığına uğradık. Ama onlar bizim çocuklarımız. Onlarla yeni turnuvalara devam edeceğiz. Dünya Kupası'na 24 yıl sonra katılıp hedefimiz gruptan çıkmaktı. Bütün otoritelerin de beklentisi bu yöndeydi. Ama rakiplerin katı defanslarını aşamadık. İstatistiklerde önemli işler yaptık ama futbol netice oyunu. Buraya katılarak da bir heyecan kattık. Futbol tüm dünyaları birleştiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu noktada bize çok destek verdi. O da sonuçları bu şekilde beklemiyordu. Biz bu çocuklara destek vermeye devam edelim. Birkaç turnuvayı rahatlıkla görebilecek bir jenerasyona sahibiz. Bazen en favori takımlar gruptan çıkamıyor. Bakınca daha önce Dünya Kupası'nı 3-4 kez kazanmış ülkeler turnuvaya katılamadı. Daha iyi başarıları inşallah bu millete yaşatmalarını arzu ediyoruz."

Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Los Angeles, Etkinlikler, Politika, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Bak, Turkish Vibe Zone'u Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
Montella’dan istifa sorusuna yanıt Montella'dan istifa sorusuna yanıt
Yenilmezlik serileri 40 maç oldu Fas, Haiti’yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi Yenilmezlik serileri 40 maç oldu! Fas, Haiti'yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
12. Yargı Paketi komisyondan geçti IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi 12. Yargı Paketi komisyondan geçti! IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi
Neymar 981 gün sonra geri döndü Brezilya 3 golle lider Neymar 981 gün sonra geri döndü! Brezilya 3 golle lider
Japonya’da 6,9 büyüklüğünde deprem Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

05:18
A Milli Takımımız Dünya Kupası’ndaki ilk golünü attı
A Milli Takımımız Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı
05:09
Çilemiz devam ediyor A Milli Takımımız ABD karşısında da maça gol yiyerek başladı
Çilemiz devam ediyor! A Milli Takımımız ABD karşısında da maça gol yiyerek başladı
04:38
Milli Takım forması sipariş eden kadın taraftarın sözleri olay oldu
Milli Takım forması sipariş eden kadın taraftarın sözleri olay oldu
04:23
Milli futbolcuların moral bozukluğu yüzlere yansıdı
Milli futbolcuların moral bozukluğu yüzlere yansıdı
22:52
Polis Akademisi’nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin “Çorum“ diyaloğu güldürdü
Polis Akademisi'nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin "Çorum" diyaloğu güldürdü
20:45
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 05:29:26. #.0.5#
SON DAKİKA: Bakan Bak, Turkish Vibe Zone'u Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.