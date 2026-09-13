Bakan Bak, Türkiye'nin ilk ralli dünya şampiyonu Türkkan'ı kutladı - Son Dakika
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Bakan Bak, Türkiye'nin ilk ralli dünya şampiyonu Türkkan'ı kutladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı kazanarak Türk otomobil sporları tarihinde bunu başaran ilk sürücü olan Ali Türkkan'ı yayımladığı mesajla kutladı. Bak, Şili'de düzenlenen şampiyonanın son ayağında elde edilen bu başarının Türkiye'nin ralli alanındaki ilk dünya şampiyonluğu olduğunu vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı (JWRC) kazanarak Türk otomobil sporları tarihinde bunu başaran ilk sürücü olan Ali Türkkan'ı yayımladığı mesajla kutladı.

Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli sporcumuz Ali Türkkan, Şili'de düzenlenen 2026 JWRC'nin son ayağında büyük bir başarı elde etti. JWRC şampiyonluğunu kazanarak Türk otomobil sporları tarihindeki en büyük başarıya imza atan milli sporcumuz Ali Türkkan'ı canıgönülden tebrik ediyorum. Rallide Türkiye'nin ilk dünya şampiyonluğu kazanan Ali Türkkan, elde ettiği şampiyonlukla bizleri gururlandırdı. Ay-yıldızlı bayrağımızın ralli dünyasının zirvesine taşınmasında emeği olanlara teşekkür ediyor, şampiyon sporcumuz Ali Türkkan'ın başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Osman Aşkın Bak, Türkiye, Dünya, Şili, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Bak, Türkiye'nin ilk ralli dünya şampiyonu Türkkan'ı kutladı - Son Dakika

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