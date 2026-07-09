Bakan Bak: Türkiye'de spor tesisi devrimi yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Bak: Türkiye'de spor tesisi devrimi yaşanıyor

09.07.2026 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merzifon'da gençlik merkezi açılışında, Türkiye'nin spor tesisi devrimi yaşadığını, 24 yılda gençlik merkezi sayısının 600'e ulaştığını ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması gerektiğini vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye bir spor tesisi devrimi yaşamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere ve spora verdiği değer, Türkiye'nin dört bir yanında eserlerle taçlanıyor." dedi.

Bakan Bak, Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapılan gençlik merkezinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, gençlik merkezlerinde gençlerin hem sosyalleştiğini hem de sanat, kültür ve teknolojide yeni bilgiler edindiğini söyledi.

Ülke genelinde 24 yılda gençlik merkezi sayısının 600'e ulaştığını vurgulayan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevlerinin gençleri başta dijital bağımlılık olmak üzere uyuşturucu, kumar gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu dile getirdi.

Ailelerden çocuklarını gençlik merkezlerine, spor salonlarına, yüzme havuzlarına getirmelerini isteyen Bak, "Spor yapsınlar, kaynaşsınlar, sosyalleşsinler. Hayatı, sporun güzel yönlerini görsünler. Gençlerimizi spor tesislerine, gençlik merkezlerine istiyoruz. Mutlu aileler, mutlu çocuklar için spor tesisleri emrinizde." diye konuştu.

AK Parti hükümetleri döneminde pek çok spor yatırımı yapıldığını anlatan Bak, şöyle devam etti:

"Türkiye bir spor tesisi devrimi yaşamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere ve spora verdiği değer, Türkiye'nin dört bir yanında eserlerle taçlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanında modern stadyumlar, kapalı spor salonları, olimpik yüzme havuzları, yarı olimpik yüzme havuzları, gençlik kampları ve pek çok atletizm tesisi, halı sahalar, tesisler var. Bu eserler gençlerimizin hizmetinde, gençlerimiz için yapılan eserler. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile Türkiye'de 12 milyon çocuğumuza, gencimize yüzme öğrettik. Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda. Her şey gençlerimiz için, her şey bu ülkenin güzel çocukları için. Hep beraber ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz."

Bakan Bak, Türkiye'nin ev sahipliğinde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Ankara'da düzenlendiğini hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız iki gündür NATO zirvesindeydi. Dünyanın en önemli liderleri geldi. Türkiye'nin gücünü, memleketin gücünü, ülkemizin gücünü gördüler. Savunma sanayisine yapılan yatırımları gördüler. Türkiye bölgede küresel bir güç, Recep Tayyip Erdoğan da küresel bir lider. Hep beraber onu desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, Kolombiya'nın Cali kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Merzifonlu milli halterci Zehranur Aslan'ı da tebrik etti.

Bak ve beraberindekiler, daha sonra Merzifon Gençlik Merkezi'nin açılış kurdelesini kesti.

Törene Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Merzifon Kaymakam Vekili Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Osman Aşkın Bak, Politika, Gençlik, Türkiye, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Bak: Türkiye'de spor tesisi devrimi yaşanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Barrack ile görüştü Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Barrack ile görüştü
NATO Genel Sekreteri Rutte’nin basın toplantısına yoğun ilgi Gazeteciler tıka basa doldurdu NATO Genel Sekreteri Rutte'nin basın toplantısına yoğun ilgi! Gazeteciler tıka basa doldurdu
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay Ukrayna’ya 70 milyar avroluk destek Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda taksicilerin bıçaklı kavgası kamerada: 1’i hafif 2 yaralı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin bıçaklı kavgası kamerada: 1'i hafif 2 yaralı
NATO Zirvesi’nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi
Zirve sonrası Trump’tan yeni açıklama: Bu akşam İran’ı çok sert şekilde vuracağız Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız

13:15
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
13:08
MSB’den Miçotakis’e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
13:00
Dünya liderleri Ankara’ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı
Dünya liderleri Ankara'ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı
12:04
İzlanda Başbakanı’na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
İzlanda Başbakanı'na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
11:34
ABD Hamaney’in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 13:15:50. #.0.2#
SON DAKİKA: Bakan Bak: Türkiye'de spor tesisi devrimi yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.