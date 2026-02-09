Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak, Bahçelievler düzenlenen spor malzemeleri dağıtım töreninde konuştu. Okullarda 1 milyon lisanslı sporcuya ulaşmayı hedeflediklerini belirten Bakan Bak, " Türkiye Yüzyılı'nın gençlerini sporu seven, sporla büyüyen gençler olarak görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Bak, konuşmasının ardından spor malzemeleriyle hünerlerini sergiledi, çocuklarla birlikte top oynadı.

İstanbul Valiliği tarafından "Spor Şehri İstanbul" projesi kapsamında Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde spor malzemeleri dağıtım töreni düzenlendi.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Bakan Bak: "1 milyon lisanslı sporcu hedefimiz var"

Bakan Osman Aşkın Bak, okullarda 1 milyon lisanslı sporcuya ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, gençlere spor yapma çağrısında bulundu. Gençleri kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıktan uzak tutmak için sporun önemine dikkati çeken Bakan Bak, şunları söyledi:

"Gençlerimiz spor yapsın ve sporun sağlıklı yapı oluşturmasına katkısını görsünler. Bizim en büyük görevimiz başta dijital bağımlılık olmak üzere uyuşuturucu, alkol ve kumar gibi kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı uzak tutmak. Bu sebeple de daha çok spor yapılması gerektiğine inanıyoruz. Okullarda akran zorbalığı, çeşitli tartışmaların ortaya çıkmasını engelleyen, paylaşmayı öğreten sporla beraber yapılan eğitim. Bu nedenle spor Şehri İstanbul projesini önemsiyoruz. Bu proje çerçevesinde okulların spor kulüplerinin malzeme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Antrenör ve öğretmenlerimize çok büyük görev düşüyor. Sizlerin çocukları spora yönlendirmesi bizim için çok önemli."

Herkesi spor yapmaya davet eden Bakan Osman Aşkın Bak, "Türkiye Yüzyılı'nın gençlerini sporu seven, sporla büyüyen gençler olarak görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Törene katılan çocuklara maç izleme müjdesi

Bakan Osman Aşkın Bak, törene katılan tüm öğrencileri, A Milli Futbol Takımı'nın 26 Mart'ta Romanya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finali karşılaşmasına götüreceklerini sözünü de verdi.

Bakan Bak, futbol topuyla hünerlerini sergiledi

Bakan Bak, konuşmasının ardından spor malzemeleriyle hünerlerini sergiledi, çocuklarla karşılıklı top oynadı.

Vali Gül: "Bugün yaklaşık 500 bin malzeme teslim edeceğiz"

İstanbul Valisi Davut Gül ise konuşmasında daha önce 80 okulda olan spor kulübü sayısını 2 bin 700'e, 18 bin lisanslı sporcu sayısını da 824 bine çıkarttıklarını belirterek, "Amacımız ilk etapta 1 milyonu geçmek. Kurulan okul spor kulüplerinin her türlü ihtiyacını, sizlerin bize aktardığı finansmanla, kaynakla çözüyoruz, çözmeye gayret edeceğiz. Okulların talep ettiği tüm malzemeleri Gençlik ve Spor Bakanlığımızın imkanlarıyla temin edip okullarımıza teslim ediyoruz. Bugün yaklaşık olarak 500 bin malzeme teslim edeceğiz. Geçen sene sporcularımızın ulaşımına katkı sağlamak için 50 minibüs aldık. 1 milyon lisanslı forma temin ettik. Lig usulü müsabakalar ve yetenek taramaları devam ediyor."

Vali Gül'den bisiklet hediyesi

Vali Gül ayrıca programa katılan öğrencilere bisiklet hediye edeceklerini müjdeledi.