İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarın yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla 81 ilin valiliğinden, Türkiye'nin Paraguay maçının sokaklarda dev ekranlarda izletilmemesini istedi.
Alınan bilgiye göre Çiftçi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın 06.00'da oynanacak Türkiye-Paraguay maçının, YKS'ye girecek adayların dikkatinin dağılmasını önlemek amacıyla sokaklarda dev ekranlarda izletilmemesi için 81 ilin valiliğine talimat verdi.
Son Dakika › Spor › Bakan Çiftçi'den YKS İçin Dev Ekran Yasaklama Talebi - Son Dakika
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