Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Kempo IKF Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan çocuklarla buluştu - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Kempo IKF Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan çocuklarla buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Kempo IKF Dünya Şampiyonası\'nda madalya kazanan çocuklarla buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kempo IKF Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla 20 madalya kazanan devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi. Göktaş, sporcuları tebrik ederek onlarla tanışmanın mutluluğunu ifade etti. Milli sporcular da Bakan Göktaş'a teşekkür ederek her zaman desteklerini hissettiklerini belirtti.

30.04.2024 17:39
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kempo IKF Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla 20 madalya kazanan devlet himayesindeki çocuklara verdiği "buluşma" sözünü yerine getirerek onlarla bir araya geldi.

Göktaş, Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'ndeki programı öncesinde, Antalya'da düzenlenen Kempo IKF Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden devlet himayesindeki çocuklarla buluştu.

Kendi branş ve yaş gruplarındaki müsabakalarda 20 madalya alan milli sporcuları tebrik eden Göktaş, onlarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Göktaş, 6 farklı branşta biri altın, 3'ü gümüş ve 16'sı bronz kazanan sporcuların başarıyla gurur duyduklarını belirterek, "İnanmak başarmanın yarısıdır derler. Diğer yarısı da çalışmak. Her zaman kendinize inanın ve çok çalışın. Bizler sizlere inanıyoruz. Sizlerin başarılarıyla da gurur duyuyoruz. Her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizler devlet korumasındaki diğer çocuklara da ilham oluyor, onlara motivasyon sağlıyorsunuz. Sizlerle tanışmak benim için büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

Milli sporcular da gösterdiği yakın ilgiden dolayı Bakan Göktaş'a teşekkür ederek her zaman onun desteğini hissettiklerini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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