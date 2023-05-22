Bakan Hulisi Akar, Kayserisporlu Kolovetsios'u Yunan Bakan ile görüştürdü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayserispor ziyareti sırasında takımın Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios'a bir sürpriz yaptı.
Akar, cumartesi günü Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'u ziyaret etti. Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor maçı öncesinde tesislere giden Akar'ı Kulüp Başkanı Ali Çamlı, Teknik Direktör Çağdaş Atan ve futbolcular karşıladı.
Hulisi Akar, cep telefonundan aradığı Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile sarı-kırmızılıların Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios'u görüştürdü.Panagiotopoulos'u cep telefonundan arayan Akar,daha sonra telefonu Yunan futbolcuya verdi.
Akar'ın görüşme sırasında Kayserispor'un ligdeki başarılarını ifade ederek, Avrupa'da da aynı başarıları sergileyeceğine yönelik inancını belirtmesi üzerine Panagiotopoulos da Kayserispor'a başarı dileklerini iletti. Yunan futbolcu Kolovetsios'un da görüşmeden dolayı teşekkür ettiği Bakan Akar, "Sporcular bir anlamda barış elçileridir. Siyaset dışında birebir konuşarak görüşerek ilişkileri gayet güzel hale getiriyor, yumuşatıyorlar. Bu manada futbolcu arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi, ilişkilerimizi desteklemek bakımından fırsatlar veriyorlar." diye konuştu.
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