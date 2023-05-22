Bakan Hulisi Akar, Kayserisporlu Kolovetsios'u Yunan Bakan ile görüştürdü

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İşte 10 bin kişiyle yapılan anketten çıkan sonuç

Gündem olan görüntü sonrası herkes aynı soruyu soruyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayserispor ziyareti sırasında takımın Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios'a bir sürpriz yaptı.

AKAR, ALANYA MAÇI ÖNCESİ TESİSLERİ ZİYARET ETTİ

Akar, cumartesi günü Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'u ziyaret etti. Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor maçı öncesinde tesislere giden Akar'ı Kulüp Başkanı Ali Çamlı, Teknik Direktör Çağdaş Atan ve futbolcular karşıladı.

KOLOVETSIOS'U YUNAN BAKAN İLE GÖRÜŞTÜRDÜ

Hulisi Akar, cep telefonundan aradığı Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile sarı-kırmızılıların Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios'u görüştürdü.Panagiotopoulos'u cep telefonundan arayan Akar,daha sonra telefonu Yunan futbolcuya verdi.

"SPORCULAR BARIŞ ELÇİLERİDİR"

Akar'ın görüşme sırasında Kayserispor'un ligdeki başarılarını ifade ederek, Avrupa'da da aynı başarıları sergileyeceğine yönelik inancını belirtmesi üzerine Panagiotopoulos da Kayserispor'a başarı dileklerini iletti. Yunan futbolcu Kolovetsios'un da görüşmeden dolayı teşekkür ettiği Bakan Akar, "Sporcular bir anlamda barış elçileridir. Siyaset dışında birebir konuşarak görüşerek ilişkileri gayet güzel hale getiriyor, yumuşatıyorlar. Bu manada futbolcu arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi, ilişkilerimizi desteklemek bakımından fırsatlar veriyorlar." diye konuştu.