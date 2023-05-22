Bakan Hulisi Akar, Kayserisporlu Kolovetsios'u Yunan Bakan ile görüştürdü - Son Dakika
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Bakan Hulisi Akar, Kayserisporlu Kolovetsios'u Yunan Bakan ile görüştürdü

22.05.2023 16:21

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayserispor'u ziyareti esnasında Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'u cep telefonundan arayarak takımın Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios ile telefonda görüştürdü. Renkli anların yaşandığı görüşmenin ardından Akar, "Sporcular bir anlamda barış elçileridir. Siyaset dışında birebir konuşarak görüşerek ilişkileri gayet güzel hale getiriyor, yumuşatıyorlar. Bu manada futbolcu arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz." şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayserispor ziyareti sırasında takımın Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios'a bir sürpriz yaptı.

AKAR, ALANYA MAÇI ÖNCESİ TESİSLERİ ZİYARET ETTİ

Akar, cumartesi günü Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'u ziyaret etti. Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor maçı öncesinde tesislere giden Akar'ı Kulüp Başkanı Ali Çamlı, Teknik Direktör Çağdaş Atan ve futbolcular karşıladı.

Bakan Hulisi Akar'dan Kayserisporlu Kolovetsios'a büyük sürpriz! Yunan Bakan ile görüştürdü

KOLOVETSIOS'U YUNAN BAKAN İLE GÖRÜŞTÜRDÜ

Hulisi Akar, cep telefonundan aradığı Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile sarı-kırmızılıların Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios'u görüştürdü.Panagiotopoulos'u cep telefonundan arayan Akar,daha sonra telefonu Yunan futbolcuya verdi.

Bakan Hulisi Akar'dan Kayserisporlu Kolovetsios'a büyük sürpriz! Yunan Bakan ile görüştürdü

"SPORCULAR BARIŞ ELÇİLERİDİR"

Akar'ın görüşme sırasında Kayserispor'un ligdeki başarılarını ifade ederek, Avrupa'da da aynı başarıları sergileyeceğine yönelik inancını belirtmesi üzerine Panagiotopoulos da Kayserispor'a başarı dileklerini iletti. Yunan futbolcu Kolovetsios'un da görüşmeden dolayı teşekkür ettiği Bakan Akar, "Sporcular bir anlamda barış elçileridir. Siyaset dışında birebir konuşarak görüşerek ilişkileri gayet güzel hale getiriyor, yumuşatıyorlar. Bu manada futbolcu arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi, ilişkilerimizi desteklemek bakımından fırsatlar veriyorlar." diye konuştu.

Bakan Hulisi Akar'dan Kayserisporlu Kolovetsios'a büyük sürpriz! Yunan Bakan ile görüştürdü
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Hulusi Akar, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Hulisi Akar, Kayserisporlu Kolovetsios'u Yunan Bakan ile görüştürdü - Son Dakika


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