Bakan Kasapoğlu, Avrupa Üniversite Oyunları şampiyonu Beykent Üniversitesi'ni kutladı - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, Avrupa Üniversite Oyunları şampiyonu Beykent Üniversitesi'ni kutladı

24.07.2022 14:55
Bakan Kasapoğlu, Avrupa Üniversite Oyunları şampiyonu Beykent Üniversitesi'ni kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk takımlarının karşılaştığı Avrupa Üniversite Oyunları erkek voleybol finalinde Gazi Üniversitesi'ni yenerek şampiyonluğa ulaşan Beykent Üniversitesi'ni tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk takımlarının karşılaştığı Avrupa Üniversite Oyunları erkek voleybol finalinde Gazi Üniversitesi'ni yenerek şampiyonluğa ulaşan Beykent Üniversitesi'ni tebrik etti.

Kasapoğlu, Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen oyunlarda şampiyon olan Beykent Üniversitesi'ni kutladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Finalde Beykent Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi'nin karşı karşıya gelmesi bizler için gurur vesilesi oldu. Üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan Beykent Üniversitesi'ni kutluyorum. Gazi Üniversitesi'ni de finale kadar yükselmesinden dolayı tebrik ediyorum. Her iki üniversitemizin spordaki başarılarının devamını diliyorum."

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Kaynak: AA

Beykent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, Avrupa Üniversite Oyunları şampiyonu Beykent Üniversitesi'ni kutladı - Son Dakika

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