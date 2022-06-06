Bakan Kasapoğlu, genç milli yüzücüleri tebrik etti - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, genç milli yüzücüleri tebrik etti

06.06.2022 13:03
Bakan Kasapoğlu, genç milli yüzücüleri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda takım olarak 3. sırada yer alan milli yüzücüleri tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda takım olarak 3. sırada yer alan milli yüzücüleri tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonayı üçüncü sırada tamamlayan milli yüzücülerimizi kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Elde ettikleri madalyalarla bizleri sevindiren, geleceğe umutla bakmamıza vesile olan genç sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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