Bakan Kasapoğlu'ndan 96. Gazi Koşusu'nun galibine tebrik - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan 96. Gazi Koşusu'nun galibine tebrik

26.06.2022 19:54
Bakan Kasapoğlu'ndan 96. Gazi Koşusu'nun galibine tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 96. Gazi Koşusu'nu 'Secret Power' isimli safkanla kazanan jokey Özcan Yıldırım ile at sahibi Emrah Karamazı'yı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 96. Gazi Koşusu'nu 'Secret Power' isimli safkanla kazanan jokey Özcan Yıldırım ile at sahibi Emrah Karamazı'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 96'ncısını Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı 'Secret Power' isimli safkan kazandı. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen ve büyük heyecana sahne olan koşuyu kazanan jokey Özcan Yıldırım ve atın sahibi Emrah Karamazı'yı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu! 23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu! 96. Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power kazandı 96. Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power kazandı
Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Özcan Yıldırım, Gazi Koşusu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan 96. Gazi Koşusu'nun galibine tebrik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu'ndan 96. Gazi Koşusu'nun galibine tebrik - Son Dakika
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