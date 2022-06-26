Bakan Kasapoğlu'ndan 96. Gazi Koşusu'nun galibine tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 96. Gazi Koşusu'nu 'Secret Power' isimli safkanla kazanan jokey Özcan Yıldırım ile at sahibi Emrah Karamazı'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 96'ncısını Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı 'Secret Power' isimli safkan kazandı. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen ve büyük heyecana sahne olan koşuyu kazanan jokey Özcan Yıldırım ve atın sahibi Emrah Karamazı'yı kutluyorum." ifadelerini kullandı.