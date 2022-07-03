Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, "İsimler değişse de CHP'nin engel olma siyaseti değişmiyor. Bir belediye, milli başarılara ev sahibi olacak bir spor kompleksinden ne ister? Kimse meraklanmasın. Sporun başkenti İstanbul'umuzda ülkemizin gururu sporcular yetiştirmeye, önümüze konan engelleri aşmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Bakan Kasapoğlu'ndan Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatı ile ilgili açıklama - Son Dakika

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