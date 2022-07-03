Bakan Kasapoğlu'ndan Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatı ile ilgili açıklama - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatı ile ilgili açıklama

03.07.2022 00:21
Bakan Kasapoğlu'ndan Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatı ile ilgili açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatını durdurmaya çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatını durdurmaya çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, "İsimler değişse de CHP'nin engel olma siyaseti değişmiyor. Bir belediye, milli başarılara ev sahibi olacak bir spor kompleksinden ne ister? Kimse meraklanmasın. Sporun başkenti İstanbul'umuzda ülkemizin gururu sporcular yetiştirmeye, önümüze konan engelleri aşmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zeytinburnu, Abdi İpekçi, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatı ile ilgili açıklama - Son Dakika

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