Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Büyükler Elit Klasmanı'nda 4 altın, 4 gümüş, 10 bronz toplam 18 madalya ile puan sıralamasında dünya şampiyonu olan milli takımımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri 'nde (BAE) düzenlenen Dünya Şampiyonası 'nda 4 altın, 4 gümüş, 10 bronz madalya ile 81 ülke içerisinde birinci olan Muaythai Milli Takımı'nı tebrik etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Bakan Kasapoğlu'ndan Dünya Şampiyonası'nda birinci olan Muaythai Milli Takımı'nı kutladı - Son Dakika

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