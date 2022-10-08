"İtalya'nın Jesolo şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda 15 altın, 6 gümüş ve 28 bronz olmak üzere toplamda 49 madalya ile tamamlayan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Genç sporcularımızın elde ettiği böylesi başarılar bizleri gururlandırıyor. Bu önemli başarıda emeği geçen herkesi kutluyor, millilerimizin gelecekte daha büyük başarılar elde edeceklerine yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Bakan Kasapoğlu'ndan milli kick boksçulara tebrik - Son Dakika

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