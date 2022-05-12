Bakan Kasapoğlu, şampiyon VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, şampiyon VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

12.05.2022 20:55
Bakan Kasapoğlu, şampiyon VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Opet'i yenerek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Opet'i yenerek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank'ı tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanan Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinde rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank'ı kutluyorum. Sarı-siyahlı ekibin başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik ekibi, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Fenerbahçe'yi de final serisindeki mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze gelecek sezonda başarılar diliyorum."

YORUMLAR
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Opet'i sahasında 3-0 yenen VakıfBank, seriyi 3-2 kazanarak... Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Opet'i sahasında 3-0 yenen VakıfBank, seriyi 3-2 kazanarak...

Vakıflar Bankası, Fenerbahçe, Play Off, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, şampiyon VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı - Son Dakika


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