Bakan Kasapoğlu: "Türkiye Basketbol Merkezi, Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacak" - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu: "Türkiye Basketbol Merkezi, Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacak"

08.07.2022 22:36
Bakan Kasapoğlu: "Türkiye Basketbol Merkezi, Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacak"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Merkezi'nin Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacağını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Merkezi'nin Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacağını belirtti.

Bakan Kasapoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile eski Abdi İpekçi Spor Kompleksi'nin yerinde inşaatı devam eden yeni basketbol merkezini gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım da bulunan Bakan Kasapoğlu, "Polemik değil, eser üretiyoruz!. Hizmet etmesi gerekirken polemik üretenlerin engelleme çabalarına rağmen çalışmalarımız son hız devam ediyor. Dünyanın hayranlıkla bahsettiği eserlerimize yenilerini ekliyoruz. Türkiye Basketbol Merkezi, Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, daha önce yaptığı paylaşımda da Zeytinburnu'nda bulunan Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatını durdurmaya çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki göstermişti.

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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu: 'Türkiye Basketbol Merkezi, Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacak' - Son Dakika

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