Bakan Kasapoğlu: Türkiye'nin adını zirveye kazıdılar - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu: Türkiye'nin adını zirveye kazıdılar

20.05.2022 22:55
Bakan Kasapoğlu: Türkiye'nin adını zirveye kazıdılar

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bize Gençlik Haftası'nda, 19 Mayıs'ın hemen ertesinde çok büyük bir mutluluğu yaşattılar.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bize Gençlik Haftası'nda, 19 Mayıs'ın hemen ertesinde çok büyük bir mutluluğu yaşattılar. 5 altın ve 2 bronzla hem madalya rekoru kırdılar hem de dünya şampiyonluğuyla kadın boksunda Türkiye'nin adını zirveye yazmadılar, kazıdılar" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 2 bronz madalya kazanan ay-yıldızlı sporcularla bir araya gelerek, madalya törenleri sonrası sporcuları tebrik etti. Kasapoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gurur tablosu. Gençlerimizin, kadın sporcularımızın ülkemize yaşattığı gurur tablosu bizler için çok büyük bir mutluluk. Tüm sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Onlar bize Gençlik Haftası'nda, 19 Mayıs'ın hemen ertesinde çok büyük bir mutluluğu yaşattılar. 5 altın, 2 bronzla hem madalya rekoru kırdılar hem de dünya şampiyonluğuyla kadın boksunda Türkiye'nin adını zirveye yazmadılar, kazıdılar. Hem kendilerini hem de onlarda emeği olan hocalarını ve ailelerini tebrik ediyorum. Türkiye her alanda olduğu gibi sporda da zirveye oynuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gelinen nokta hepimizi gururlandırıyor. Bu resimle, bu tabloyla gurur duyuyorum. Daha güçlü, daha başarılı yarınlara yürüyeceğiz. Milletimizi mutlu kıldıkları için her birine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Gençlik Haftası, Türkiye, gençlik, Mayıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu: Türkiye'nin adını zirveye kazıdılar - Son Dakika


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