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Bakan Kasapoğlu: "Zirvedeki adımızı kökleştirmeye devam edeceğiz" - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: "Zirvedeki adımızı kökleştirmeye devam edeceğiz"

23.12.2021 00:58
Bakan Kasapoğlu: "Zirvedeki adımızı kökleştirmeye devam edeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son yıllarda alınan başarıların Türk sporu için gurur verici olduğunu ifade ederek, "Hedefimiz hiçbir özveriden kaçınmadan başarılarımızı yükseltmek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son yıllarda alınan başarıların Türk sporu için gurur verici olduğunu ifade ederek, "Hedefimiz hiçbir özveriden kaçınmadan başarılarımızı yükseltmek. Zirvedeki adımızı kökleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülü için jüri toplantısında yer alan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türk sporu için 2021 yılının tarihi bir yeri olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Büyük başarıların, büyük mutlulukların ve bununla birlikte yarınlarımız adına umut vadeden pek çok öncü başarının da mutluluğu var. Bu yüzden 2021 Gillette Milliyet Ödülleri'nin jürisi çok bereketliydi. Her bir sporcunun bizlere yaşattığı mutluluğun hatırlanması konusunda da çok anlamlıydı. 2019 yılında bol madalyalı bir yıl geçirdiğimizde bunun sonraki yıllar için öncü olduğunu ifade etmiştim. 2021 Tokyo süreci, Türk sporu için daha büyük başarıların öncüsüdür. 2021 yılında bu mutluluğu yaşatan sporcularımız, hem kendileri için bundan sonraki süreçte hem de onların izinden gidecek olan yeni gençler için, daha büyük başarıları açma adına öncü oldular. Bu jüri de sporcularımız arasında güzel bir tercihi başlattı. Ülkemizi, şanlı bayrağımızı temsil eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Aileleriyle, onlara emek veren hocalarıyla, onlara inanan tüm milletimizle, hepsini tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte Türk sporu kadınıyla, erkeğiyle, pek çok branşta başarısını perçinlemeye, bu çıtayı yükseltmeye, zirveye yürüme iddiasını daha da güçlendirmeye devam edecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde hedeflerimize yürürken, hiçbir özveriden kaçınmadan onlar için tüm ekibimizle gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kadınlarımız, Ankara'da bizleri mutlu etti"

Kadın sporunun ve sporcu kadınların çok önemli bir yeri olduğunu da söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Çünkü biz kadın odaklı spor diyoruz. Her branşta kadınların öncü olduğu bir spor politikası bizim için önemli bir gündem. Bunun da güzel sonuçlarını pek çok branşta görüyoruz. Takım olarak voleybolda apayrı bir heyecan ve mutluluk yaşıyoruz. Voleybol Kadın Milli Takımımız'ın bize yaşattığı mutluluklar ve hem de kulüplerimizin bu anlamda geldiği nokta, geçtiğimiz hafta Ankara'da Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir kez daha bizleri mutlu etti. Ne aşamaya geldiğimizi ne kadar güçlü bir noktada olduğumuzu bize gösterdiler. VakıfBank'ın şampiyonluğu ve Fenerbahçe'nin üçüncülüğü, bu anlamda 2 madalyanın ve kupanın ülkemizde kalması apayrı bir mutluluk yaşattı. Voleybol milli takımımız ve kulüplerimiz bu anlamdaki başarılarına yenilerini ekleyerek milletimizi gururlandırmaya devam edecekler. Biz de hem takımlar olarak hem de bireysel anlamdaki sporcularımızla, bu çabalara destek vermeye ve bu altyapıyı daha da güçlendirmeye, zirvedeki adımızı kökleştirmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Mehmet Kasapoğlu, Gillette, Ankara, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu: 'Zirvedeki adımızı kökleştirmeye devam edeceğiz' - Son Dakika Spor


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