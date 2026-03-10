Bakan ve TFF Başkanı Galatasaray-Liverpool Maçında

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray- Liverpool maçını stadyumdan takip etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, RAMS Park'ta İngiliz temsilcisi Liverpool ile mücadele ederken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da müsabakayı stadyumdan izledi. Bakan Osman Aşkın Bak ve Başkan Hacıosmanoğlu, karşılaşmayı protokol tribünden takip etti. - İSTANBUL