- Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Kırıkkale'de gençlerle buluştu

KIRIKKALE - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Kırıkkale gençliği ve sporunun hak ettiği yerde olması için bakanlık olarak elimizden gelen desteği bugüne kadar verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Kırıkkale'de gerçekleştirdiği ilk ziyaretini Vali Mehmet Makas'a yaptı. Vali Makas ile makamda bir süre görüşen Eminoğlu, daha sonra Gençlik Merkezi'ne geçerek, kurs gören gençlerle sohbet etti. Eminoğlu, buradaki ziyaretin ardından Çok Amaçlı Spor Salonu'nda çeşitli spor dallarında kurs alan gençlerle buluştu. 3 bin 500 seyirci kapasiteli spor kompleksi inşaat alanını gezen Eminoğlu, kompleks hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş'ten bilgi aldı.

Gençlerin heyecanlı ve motivasyonunun yüksek olduğunu anlatan Eminoğlu, "Kırıkkale'de güzel çalışmalar yapılıyor. 7 gençlik merkezi, spor salonları, 100'e yakın tesisimiz var. İçerisinde olimpik havuzundan tutun da sentetik sahalara kadar birçok çalışma var. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Kırıkkale'deki çalışmaları bizzat yerinde incelemek için buradayız. Yakın zamanda açılacak bir spor kompleksimiz var. 3 bin 500 kişilik geniş bir alan. Bitirilmesi için Bakanlık olarak çalışmaları hızlandıracağız. Kırıkkale gençliği ve sporunun hak ettiği yerde olması için Bakanlık olarak elimizden gelen desteği bugüne kadar verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu'na, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve ilgili kurum müdürleri de eşlik etti.