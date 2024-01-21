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Bakasetas, Trabzonspor formasıyla son maçına çıktı - Son Dakika
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Bakasetas, Trabzonspor formasıyla son maçına çıktı

Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, Galatasaray karşısında bordo-mavili forma ile son maçına çıktığını açıkladı. Maçın ardından yaptığı açıklamada Bakasetas, Türkiye'deki zamanında herkesten saygı ve sevgi gördüğünü belirtti ve herkese teşekkür etti.

Bakasetas, Trabzonspor formasıyla son maçına çıktı
21.01.2024 - 21:43,
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Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, Galatasaray karşısında bordo-mavili forma ile son maçına çıktığını açıkladı.

Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Yunan orta saha Bakasetas, "Trabzonspor formasıyla bugün son maçımdı. Aslında bu vedanın tabii ki daha iyi olmasını isterdim. Sahamızda böylesine bir derbi maçta böyle bir skorla olmasını elbette istemezdim" dedi.

Türkiye'de bulunduğu zaman diliminde herkesten saygı ve sevgi gördüğünü ifade eden 30 yaşındaki oyuncu, "Hayatta bazen istekleriniz böyle olmuyor. Olumlu gitmiyor. Bazen istediğiniz gibi olmayabiliyor. Buradan ayrılırken öncelikle herkese teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'deki bütün insanlara çok teşekkür etmek istiyorum. Burada sevgi ve saygı gördüm. Bulunduğum tüm zaman dahilinde" ifadelerini kullandı.

Bakasetas, bordo-mavili formayla 1'er Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Kaynak: DHA
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