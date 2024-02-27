Bakırköy Ata Spor Kulübü Fransa\'da zirveye yerleşti

Bakırköy Ata Spor Kulübünün sporcuları, Fransa'da düzenlenen Paletli Yüzme Dünya Kupası'nın ilk etabında aldıkları sonuçlarla zirvede yer aldı.
Aix-en-Provence kentinde düzenlenen ve 90 kulübün katıldığı Dünya Kupası ilk etabında Bakırköy Ata Spor Kulübü, büyük ve genç erkekler kategorisinde birinci, genel klasmanda ise dünya ikincisi oldu.
Türkiye'ye dönen kafileyi İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri ve sporcuların aileleri karşıladı.
Kulüp antrenörleri Özkan İlhan ve Canberk Babaoğlu, başarının artarak devam edeceğini ifade etti.
Su sporlarından sorumlu başkan yardımcısı Tuğba Sezen ise dünyanın dört bir yanında ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmaya devam edeceklerini belirterek, "Kulübümüz ismini ülkemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten almıştır. Bizim başarılı olmaktan başka bir şansımız yoktur. Sporcularımız ve teknik ekibimiz hep bu bilinçle çalışır, bu bilinçle yarışırlar." şeklinde konuştu.
Yarışlarda ilk 3 sırayı alan sporcular ve kategorileri şu şekilde:
Derin Toparlak: 1500 metre su üstü (1.), 400 metre su üstü (2.)
Derin Atman: 50 metre dip (2.)
Adasu Ramazanoğlu: Genç kadınlar 800 metre su üstü (2.), 400 metre su üstü (2.)
Derin Atman, Yunus Cenkay Yılmaz, Murat Şenel, Derin Toparlak: 4x100 metre büyük erkekler (3.)
Görkem İpek Özay, Irmak Doğruel, Sudenaz Gökkaya, Adasu Ramazanoğlu: 4x100 metre genç kızlar bayrak (2.)
Ege Kerem Yamanoğlu, Arda Karacabay, Ata Öztürk, Bülent Akgün: 4x100 metre genç erkekler bayrak (3.)
Arda Karacabay, Görkem İpek Özay, Bülent Akgün, Adasu Ramazanoğlu: 4x100 metre mix gençler bayrak yarışı (2.)
Genç erkeklerde İstanbul TYK ikinci
Paletli Yüzme Dünya Kupası'nın ilk etabında yarışan İstanbul Tenis-Yüzme-Kayak Spor Kulübü de genç erkekler kategorisini ikinci sırada tamamladı.
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